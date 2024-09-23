İlimizde Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İl Kutlama Komitesi, Vali Mustafa Eldivanı ziyaret etti.

Vali Eldivan'a çiçek takdim eden Komite Üyeleri, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Komite üyeleri ile sohbet eden Eldivan, 'Bayburt'umuzun kadim kültüründe var olan esnaflık ve ticaret ahlakı günümüzde de bu anlayış ve zengin mirasımızın devam ettiğini görüyoruz. Ahilik Teşkilatı dün olduğu gibi günümüzde de milli ve manevi değerleri muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğini belirten Vali Eldivan, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutladı.

Bayburt Ticaret İl Müdürü Fatma Akgül, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, Bayburt Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, oda başkanları ile birlikte “Ahilik Haftası” etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Mete Memiş’e makamında ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mete Memiş, Ahilik Haftası’nı kutladı ve ahiliğin temel misyonunun ahlaklı fertler yetiştirerek mükemmel topluma ulaşmak olduğunu, bu misyonun bugünde devam ettirilerek gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Ticaret İl Müdürü Akgül, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Mevlütoğulları, Bayburt Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney ve oda başkanlarının yer aldığı kutlama komitesi ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür ederek Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdiler ve çiçek ile hediye takdiminde bulundular.