Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.BURSA (İGFA) - Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’ etkinliğine konuk oldu.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Başkan Bozbey’in yanı sıra Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Saim Kılavuz, Genel Sekreter Ali Mollasalih, Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“HAYAL KURUN, HEDEFLER BELİRLEYİN”

Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi programında, gençler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e sorularını yöneltti.

Üniversiteli gençlere başarıya ulaşmak adına hedef koyma tavsiyesinde bulunan ve kendi hayatından örnekler veren Başkan Bozbey, “Geçmişten beri ajanda kullanır ve notlar alırım. 1996 yılında ajandama ‘Acaba belediye başkanı olsam neler yapardım’ diye bir not almıştım. 1999 yılında ilk kez belediye başkanı seçildim. Bursa’da kendi işimde hep öncü oldum. Çünkü hayallerin yanına hedefler koydum ve planlama yaptım. Şu ana kadar hangi hayali kurduysam, kendime ne hedefi belirlediysem hepsini er ya da geç başardım. Çünkü planlı çalıştım. Sizlere de tavsiyem, hayal kurun, hedefler belirleyin ve planlı çalışın. Çünkü başarmanın anahtarı önce hayal kurmak. Aksilikler mutlaka olacak, başarılamayacak hiçbir şey yok” diye konuştu.

Bursa’yı yeniden Yeşil Bursa yapmak ve herkesin huzur içerisinde yaşamasını sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten ve öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Başkan Bozbey, Bursa için gelecek hedeflerini paylaştı.

Her fikir ve eleştiriye açık olduklarını belirten Başkan Bozbey, “Gençlerin fikirleri bizler için çok önemli. Her eleştiriyi farklı bir bakış açısı ve önemli kabul ediyoruz. Bursa’yı yeniden Yeşil Bursa yapmak için her kesimin katılım sağlayacağı bir plan ortaya çıkacak. Bu Bursa’nın Kent Anayasası olacak. Bursa’nın çok önemli jeotermal kaynakları var. Sağlık turizminin oldukça önemli olduğu bu dönemde Bursa’yı dünya genelinde ön plana çıkarmak istiyoruz. Bursa, deprem bölgesi içinde. Önce mevcut yapılarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümden anladığımız yıkıp yerine yenisini yapmak değil. Her türlü yaşam alanının olduğu insanların deprem korkusu olmadan, ihtiyaçlarına ulaşabildiği alanlar ortaya çıkarmak istiyoruz. Şu an kent merkezinde 7 mahallede kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Yine 14 mahallede daha saha çalışması yapıyoruz. Mevcut ulaşım master planında tadilat yapacağız. Öncelikli olarak Çalı’dan Demirtaş’a kadar olan bir raylı sistemi bitirmek istiyoruz. Yaklaşık 100 kilometrelik bir raylı sistem hattıyla birlikte Bursa’nın ulaşım sorunun yüzde 80’inin çözüleceğini düşünüyorum” dedi.

Soru üzerine kentin en önemli markası olan Bursaspor’un üst üste elde edilecek şampiyonluklarla Süper Lig’e çıkacağına gönülden inandığını söyleyen Başkan Bozbey, “Bursaspor çok güzel bir yönetim kurdu. Yönetim ve şehir uyum içerisinde. Çok güzel gidiyor. Bu gidişle belki de haftalar kala bulunduğu ligde şampiyonluğunu ilan edecek. Ama yetmiyor. Bursaspor’un yeniden Süper Lig’de olması lazım, olacakta. Bizler de Bursaspor için katkı koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mudanya Üniversitesi’nin kuruluş hikayesine değinen Gıyasettin Bingöl ise “İlk üniversiteyi açacağımızı ilan ettiğimiz gün, 2011 tarihinde Başkan Mustafa Bozbey’den ödül aldığımız gündür. Bugün üniversitemizde, Bursa sanayimizde önde gelen isimler gençlerimize dersler veriyor. Ben kazandığımı Bursa’ya hibe ettim. Kentimize böyle bir üniversite kazandırdığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Söyleşi sonunda Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Saim Kılavuz ve Üniversite Genel Sekreteri Ali Mollasalih, katılımından dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür belgesi verdi. Ayrıca Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Efekan Özden de kendi yazdığı “Hayatın Aşk’a Bakışı” isimli kitabını Başkan Mustafa Bozbey’e hediye etti.