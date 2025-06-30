Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele için devreye aldığı UTTS’ye kayıt için süre bugün doluyor; ticari araç sahiplerini para cezaları ve vergi kaybı bekliyor.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son kayıt tarihi bugün, 30 Haziran 2025. Ticari araç sahipleri, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmazsa hem vergi avantajlarından mahrum kalacak hem de yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

TTB TAKILMASI ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle, vergi mükelleflerinin işletme kayıtlarında yer alan veya kiralık tüm ticari araçlara TTB takılması zorunlu oldu. Bu cihaz, akaryakıt alımı sırasında araç plaka bilgisini otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza aktararak manuel giriş ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve fişlerin UTTS’ye uygun düzenlenmesini sağlıyor.

KAYIT YAPTIRMAYANLARA SERT YAPTIRIMLAR

UTTS’ye kaydolmayan araç sahipleri için ciddi yaptırımlar devreye girecek.

1 Temmuz 2025’ten itibaren TTB’siz araçların akaryakıt giderleri vergi beyanında kabul edilmeyecek ve bu araçlara ilişkin belgeler geçersiz sayılacak. Vergi Usul Kanunu’na göre, kayıtsız araç sahiplerine 7 bin TL’den 28 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Usulsüzlük tespitinde ise ceza miktarı 140 bin TL’ye ulaşabilecek.

SON SAATLER: KAYIT VE MONTAJ İÇİN ACELE EDİN

UTTS kayıt ve TTB montaj işlemleri, sistemin resmi sitesi üzerinden yapılıyor. Ancak süre, 30 Haziran mesai bitiminde sona eriyor.

Yetkililer, ticari araç sahiplerini mağduriyet yaşamamaları için uyarıyor ve kayıt işlemlerini tamamlamaya çağırıyor. Kayıt yaptırmayanlar, cezaların yanı sıra vergi avantajlarını da kaybedecek.