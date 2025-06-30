Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deprem bölgesinden Yıldırım'a gelen kadın kooperatiflerinin temsilcilerini ağırladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz eşi Esen Yılmaz ile birlikte, 5. Geleneksel El Emekleri Festivali için deprem bölgesinden gelen kadın kooperatiflerinin temsilcilerini ağırladı. Kaplıkaya Sosyal Tesislerinde karşılıklı işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunulan programa Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’in yanı sıra, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Uşak ve Gümüşhane’den gelen kooperatif üyeleri katıldı.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDUK

Üreten kadınları Yıldırım’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem sonrasında acılarımızı birlikte yaşadık, yaralarımızı birlikte sardık. Millet olarak dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma, paylaşma, dayanışma örneği gösterdik. İşte bu süreçlerde bu şehirlerimizle, insanlarımızla yeni ve güçlü gönül bağları oluşturduk. Bugün bu dostluğun, kardeşliğin, bir nişanesi olarak sizleri Yıldırım’da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ

Şehirlerin taşla, betonla inşa edilebileceğini ancak şehirleri yaşatacak olanın insan olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Sizlerin bölgenizde verdiğiniz mücadeleyi böyle görüyorum. Hatay'ın Gaziantep'in Elbistan’ın, Malatya'nın, Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın yeniden hayat bulması sizlerin eliyle oluyor. Siz yaptığınız işlerle sadece ev ekonomilerine katkı sağlamıyorsunuz. Şehrin yeniden filizlenmesine vesile oluyorsunuz. Biz bu noktada size destek olmaya, işbirliğine hazırız” diye konuştu. Kadınların azminin deprem bölgesi için umut olduğunu ifade eden Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de “Zorlu koşullara rağmen üretimden vazgeçmeyen, umutlarını ve emeklerini bu festivalde bizlerle paylaşan bu kadınlarımız, bir umut, dayanışma ve yeniden inşa hikayesine dönüştürüyor” dedi.