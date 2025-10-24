Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üye giriş belgesini imzaladığı Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesinin çalışmalarına tam destek sözü verdi. Şube Başkanı Kenan Pars, Bozbey’e 10 maddelik özel bir dosya sundu.BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, Şube İdare Sekreteri Hacer Budak, Mali Sekreter Zeliha Dizili ve Denetleme Kurulu Üyesi Ümran Esmer ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Kenan Pars, emeklilerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve belediye hizmetlerinden faydalanılmasına yönelik talep ve projeleri içeren 10 maddelik bir dosya sundu.

‘YAŞANAN SORUNLARIN FARKINDAYIZ’

TÜED Uludağ’ın, geçim sorunu ile boğuşan vatandaşlar ve Bursa’nın geleceği için yaptığı çalışmaları takdir ettiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaret sırasında üyelik belgesini imzalayarak TÜED Uludağ ailesine katıldı.

Emeklilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Bozbey, “Emekli hemşerilerimizin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına bir nebze de olsa destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal hizmetlere kayıtlı ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza maddi destek sağlıyoruz. Vatandaşımızın hayatına dokunan, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Sayın Kenan Pars Başkanlığındaki TÜED Uludağ’ın çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Ben de bugün itibariyle TÜED Uludağ Üyesi olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” diye konuştu.

10 MADDELİK ÖZEL DOSYA SUNULDU

Ziyarette emekli, dul ve yetimlerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları ve projeleri anlatan TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars da “25 bini aşkın üyesi olan büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Çalışmalarımızı özveriyle ve çok kısıtlı imkânlarla yürütüyoruz. Başkanımız Mustafa Bozbey’in de emeklilerin sorunlarını yakinen takip ettiğini biliyoruz. Daha önce derneğimizi ziyaret de eden Sayın Bozbey’e çalışmalarımıza verdiği kıymetli desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin şubemizin çalışmalarına sağlayacağı katkılar; tüm emekli, dul ve yetimler açısından çok önemli ve değerli olacak. Hem stant çalışmalarımız için, hem de emeklilerimizin sosyalleşmelerine yönelik projelerimiz için Sayın Başkan’ın verdiği destek sözü bizi çok mutlu etti. Kendisinin derneğimizin üyesi olması da ayrıca bizim için çok kıymetli, ‘Hoş geldiniz’ diyorum. Başkanımızın, kendisine sunduğumuz ve emeklilerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri ile belediye hizmetlerinden faydalanılmasına yönelik talep ve projelerimizi içeren 10 maddelik dosya ile de gerekenlerin yapılacağını söylemesi de bizi çok memnun etti” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kenan Pars ve beraberindekiler, TÜED Uludağ Şubesi’ne verdiği desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.