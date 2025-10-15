Büyükşehir Belediyesi Bursa Oda Orkestrası tarafından Azerbaycan ve Türkiye'den seçkin solistlerin katılımıyla düzenlenen ‘Azerbaycan Dostluk Konseri, iki kardeş ülkenin kültürel bağını müzikle pekiştirirken sanatseverlere de unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da kültürel bağlar notalarla anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Oda Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde ‘Azerbaycan Dostluk Konseri’ düzenlendi.

Şef Tarık Tal’ın yönettiği konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Azerbaycan ve Türkiye'den seçkin solistlerin sahne aldığı konser, iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel bağları notaların evrensel diliyle pekiştirdi.

Bayazıt Akhundov, Çağrı Kalaycı, Hamit Gazagil ve Kenan Yıldırım, performanslarıyla dinleyenleri ortak kültürün izinde sanatsal bir yolculuğa çıkardı. Unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken sanatseverler, konserin sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.