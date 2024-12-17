Bursa'da mevzuata izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekiplerin 11,5 aylık süre içerisinde yaptığı denetimlerde toplamda 163 araca toplamda 1 milyon 49 bin 557 TL trafik idari para cezası uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki sivil ve resmi ekipler, 1 Ocak-15 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan çakar lamba denetimlere ilişkin il genelinde yazılan cezaları kamuoyuyla paylaştı.

Bursa'da mevzuata belirtilen ışıklı/sesli uyarıi işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara taktığı tespit edilen 163 araca, araç başı 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 49 bin 557 liralık trafik idari para cezası uygulandı.

???? Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı sivil ve resmi ekiplerce;1️⃣ Ocak 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ - 1️⃣5️⃣ Aralık 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ tarihleri arasında yapılan denetimlerde, mevzuatta belirtilen ışıklı ve / veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara taktığı ve… pic.twitter.com/vJOsLbcG73— Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) December 17, 2024

Yapılan yasal değişiklikle birlikte vatandaşları uyaran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, çakar kullanan sürücülere 96 bin lira TL trafik idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağı ve araçların 30 gün süre ile trafikten men edileceğini duyururken, sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki ve daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL idari para cezasının uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağı ve araçların ise 60 gün süre ile trafikten men edileceğini hatırlattı.

Müdürlük ayrıca, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini belirterek, ışıklı yada sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lamba) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü ve araçlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.