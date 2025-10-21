Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek önemli bir projeyi hayata geçirdi. İncirli Kültür Merkezi’nde başlatılan Bursa Edebiyat Mahfili programları, sanat ve edebiyat tutkunlarını bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıdlırım ilçesinde 18 Ekim’de başlayan ve 27 Aralık’a kadar devam edecek olan programlar, edebiyatın güçlü isimlerini Bursalılarla buluşturmayı hedefliyor.

Okuma kültürünün yaygınlaşması, gençlerin sanata yönelmesi ve toplumun kültürel hafızasının güçlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında; Beşir Ayvazoğlu, Metin Önal Mengüşoğlu, Hasan Erdem, Mustafa Muharrem, Güray Süngü ve Mücahit Koca gibi önemli isimler edebiyat meraklıları ile bir araya gelecek.

Ahmet Şevki Şakalar’ın moderatörlüğünde iki haftada bir cumartesi günleri gerçekleştirilecek söyleşi programlarında, hem derinlikli sohbetler yapılacak hem de edebiyatseverler yazarlarla birebir etkileşim kurma imkânı bulacak.

‘KÜLTÜREL YOLCULUK’

Bursa Edebiyat Mahfili programı ile kentin edebiyat, kültür ve sanat yaşamına önemli bir katkı sunacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak kültür ve sanatı, toplumsal gelişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Bursa Edebiyat Mahfili ile edebiyata gönül vermiş kardeşlerimizi, gençlerimizi ve halkımızı da kültürel bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Bu programlarla, okuma kültürünü teşvik ederken, şehrimizin entelektüel birikimine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.