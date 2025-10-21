Desen Yayınları’nın ödüllü çizeri FabienToulmé, İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nın uluslararası onur konuğu olarak ilk kez İzmir’e geldi. Ülkemizde Hakim’in Yolculuğu üçlemesiyle tanınan dünyaca ünlü çizer, 16–19 Ekim tarihleri arasında İzmir Kültürpark, Alsancak Tudem Kitabevi ve Penguen Kitabevi – İzmir İstinyePark’ta gerçekleşen etkinliklerde okurlarıyla buluştu.İZMİR (İGFA) - Türkiye'de "Hakim’in Yolculuğu" üçlemesiyle tanınan dünyaca ünlü çizer, 16–19 Ekim tarihleri arasında İzmir Kültürpark, Alsancak Tudem Kitabevi ve Penguen Kitabevi – İzmir İstinyePark’ta gerçekleşen etkinliklerde okurlarıyla buluştu.

“İZMİR’İ ÇİZMİŞTİM, ŞİMDİ GERÇEKTEN GÖRDÜM”

FabienToulmé’nin İzmir’le tanışıklığı aslında yıllar öncesine dayanıyor. Sanatçı, Hakim’in Yolculuğu serisinin ikinci kitabında kahramanı Hakim’in bir süre yaşadığı İzmir’i hiç görmeden, internetten bulduğu fotoğraflar aracılığıyla çizmişti. Toulmé, bu kez beş gün süren İzmir ziyaretinde “çizdiği yerlerin gerçeğiyle” karşılaştı.

Düzenlenen açılış töreninde onur konuğu olarak söz alan sanatçı, bu karşılaşmayı şu sözlerle anlattı:

“Birkaç yıl önce Hakim’in yolculuğunu anlatan bir çizgi roman yazmıştım; hikâyenin bir bölümü İzmir’de geçiyordu. O sahneleri çizerken sadece fotoğraflardan yararlanmıştım. Dün şehirde dolaşırken, uzaktan çizdiğim yerleri ilk kez gerçek hâlleriyle gördüm. Bu benim için çok duygusal bir andı — sanki çizimlerim bir anda canlanmış gibiydi.”

İzmir’in güzelliği, sakinliği ve “muhteşem mutfağı”ndan da etkilendiğini dile getiren Toulmé, Türkiyeli okurları içinse şunları söyledi:

“Türkiye, yazar olarak yolculuğumda benim için çok özel bir yere sahip.Dünyada çizgi romanlarımın tamamının çevrildiği ender ülkelerden biri.Türkiyeli okurlarımla ilk kez bir yıl önce İstanbul’da tanışma şansını bulmuştum; o karşılaşma beni derinden etkilemişti.Aynı duyguyu dün, burada İzmir’de, ilk imza günüm sırasında yeniden yaşadım.Türkiyeli okurların coşkusu, sıcaklığı, sevgilerini ifade etme biçimleri gerçekten benzersiz.”

OKURLARDAN YOĞUN İLGİ

Toulmé’nin 18 ve 19 Ekim’de İZKİTAP’ta gerçekleşen imza günleri büyük ilgi gördü. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinliklerde sanatçı, kitaplarını imzalarken okurlarla samimi sohbetler etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Toulmé’nin Unutulmazlar 2 adlı yeni kitabı, fuar süresince diğer eserleriyle birlikte okuyucuların ilgisine sunuldu.

GERÇEKLERİN GÖRÜNÜR KILINDIĞI HİKÂYELER

Toulmé’nin haber röportaj tekniğiyle derlediği Unutulmazlar serisinin ikinci cildi, İsviçre’den Brezilya’ya uzanarak farklı yaş ve kültürlerden beş insanın kaderine boyun eğmeyişini anlatıyor. Aile içi şiddet, kimlik arayışı, savaş gibi evrensel temalara dokunan sanatçı, okuru farklı yaşam biçimlerine empatiyle yaklaşmaya çağırıyor.İnsanca var olmanın anlamını sorgulatan Unutulmazlar 2, sıradan insanların sıradışı hayatlarına dikkat çekiyor.

TANIKLIKLARI ÇİZEN SANATÇI

1980 doğumlu Fabien Toulmé, mühendislik eğitiminin ardından Brezilya, Benin, Guyana ve Fransa gibi ülkelerde yaşadı. Otobiyografik özellikler taşıyan Beklediğim Sen Değildin ile dikkat çeken sanatçı, gerçek bir hikâyeden yola çıktığı Hakim’in Yolculuğu serisiyle uluslararası ün kazandı. Çalışmalarında göç, kimlik ve insanlık hâllerini odağa alan Toulmé, “unutmamak ve unutturmamak için” çiziyor.