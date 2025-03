Bursa Yıldırım Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Üreten Kadınlar Paneli” adlı özel bir etkinlik düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, üreten kadınların başarı hikayeleri ve toplumsal hayattaki rolleri ele alındı.

BURSA (İGFA) - Kadınların üretime katkılarını vurgulamak ve ilham veren hikâyelerine tanıklık etmek amacıyla gerçekleştirilen programa, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar iştirak etti.

‘Hayatları Değişen Kadınlar’ belgesel gösterimi ile başlayan program, Üreten Kadınlar Paneli ile devam etti. Moderatörlüğünü Gazeteci Cennet Cankılıç’ın üstlendiği panelde, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir ve Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Özkaya Makar konuşmacı olarak yer aldı. Alanında başarıyla varlığını sürdüren konuşmacılar, bu süreçteki arayışlarını ve mücadelelerini katılımcılarla paylaşarak, kadınların üretime ve topluma katkısına önemini vurguladı.

“Türkiye’nin Gücü Kadınların Gücüdür”

Güçlü kadın, güçlü toplum mottosu ile Yıldırım’da gerçekleştirdikleri her işte kadınların emeğinin ve alın terinin olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, güçlü bir Türkiye ancak Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum ile yükselir. Geride bıraktığımız 5 yılda kadınlara yönelik birçok projeye imza attık. Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her eserde kadınlarımızı yanımızda görmenin mutluluğu ile sürekli adımlar atıyoruz. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadın emeğinin istihdama kazandırılması ve ekonomik potansiyellerinin değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatifleri ve girişimcilik merkezlerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Bu yolda başarı hikâyelerini yazan binlerce kadınla yolumuz kesişti. Hamdolsun yaptığımız her işte bu birlikteliğin bereketini gördük. Ne diyor rahmetli Neşet Ertaş, “Kadın insan, erkek insanoğlu.” Evet kadını yok saymak, insanlığın yarısını yok saymaktır. Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğu gerçeğinden hareketle hayata geçireceğimiz projelerle, ülkemizi ve yeryüzünü güzelleştirecek hayalleri olan kadınların her daim yanındayız. Elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

15 Kadın Kooperatifi ve 25 Girişimcilik Merkezi

Göreve geldiklerinden bu yana ilçeye 5’i tarımsal, 10’u ticari olmak üzere 15 kadın kooperatifi ve 25 mahalleye kadın eğitim ve girişimcilik merkezi kazandırdıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Güney Marmara’ya hitap eden Gülçiçek Hatun Kadın Girişim Üretim İşletme ve Kooperatifler Birliği’ni kurarak bölgemizdeki tüm kadın kooperatiflerini tek bir çatı altında topladık. Belediyemiz desteği ile kurulan üst birlik, tüm kooperatiflerimizin satış pazarlama ürün çeşitliliği noktasında birleştirici ve bütünleştirici rolünü üstlenmiştir. Üst birlik son olarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatifler Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonucunda Türkiye genelinde bin 300 markete seccade satışı gerçekleştirmiştir. İlk kez tekstil ürünü satışı gerçekleştiren Tarım Kredi Kooperatifleri, Yıldırım ilçemizdeki kadın kooperatiflerimizin ürünleri ile satışa çıkmıştır” dedi.

5 Coğrafi İşaretli Ürün ve 5 Tescilli Ürün Çalışması Gerçekleştirilecek

BEBKA 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ‘Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi’ ile hibe desteği almaya hak kazandıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Proje kapsamında bölgedeki tüm kooperatiflere kurumsal kapasite arttırma eğitimleri, web sayfaları ve e-ticaret sitelerinin kurulması, katalog çekimleri, marka patent oluşumu, ürün geliştirme ve AR-GE çalışmaları yapacağız. Ayrıca proje kapsamında Bursa ilimizin kültürel değerlerinin yaşatılması amacı ile İznik’ten başlamak üzere Mustafa Kemalpaşa’ya kadar 6 ilçede Kültürel Miras Envanter Araştırması yapılarak 5 coğrafi işaretli ürün ve 5 de tescilli ürün çalışması gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Başkan Yılmaz, ilçe sakinlerini sanatla buluşturmak, yeteneklerini keşfederek hayallerini gerçekleştirmek için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda 20 merkezde, 25 farklı branşta, bini aşkın ilçe sakinine sanat ve mesleki eğitim hizmeti verdiklerini ve kadınların hem sağlıklı bir yaşam sürmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla ilçeye kazandırdıkları 8 kadın spor merkezinden 60 bin kadının yararlandığını kaydetti.

“Kadınların Yanındayız”

Tarihin şekillenmesinde, ailenin kurulmasında, eğitimde, iş hayatında, bilimde ve sanatta kadınların önemli roller üstlendiğini ifade eden Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, kadınların haklarının korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların ekonomik ve sosyal alandaki rolünün arttırılması için gerekli tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti. Esen, "Bu kapsamda Yıldırım Kaymakamlığı olarak kadınlara eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar her alanda daha fazla destek alması için projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda tüm kadınların gününü kutluyor, hayatın her alanında onların yanında olmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Kadınlar Başarı Hikayeleri Yazıyor

Gazeteci Cennet Cankılıç, “Kadın, eli değdiği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki kadın istesin. Bu anlamda başarı hikayeleri yazan ülkemizde ve şehrimizde binlerce kadın var. Onların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Böyle nitelikli bir kadın buluşmasında moderatör olmak her kadına nasip olmaz. Bunun için Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadınlarla Birlikte, Kadınlara Yol Açmak İstiyoruz”

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Kadınların ekonomide, siyasette, sanatta, sporda yer alsın ve başarı hikayeleri yazsın diye çalışmalar pozitif ayrımcı çalışmalar yaptık. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarla Bursa’da 2016’da 8 kadın kooperatifi vardı. Şimdi Ticaret Bakanlığı’na bağlı 40 tane kadın kooperatifimiz var. 1 üst birliğimiz oldu. Tarım Bakanlığı’na bağlı 18 kooperatif var. Bu, Bursalı kadınların başarısı. Tüm kadınları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğer bir işi başarmak istiyorsak kamu, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları desteği ve iş birliği gerekiyor. Yıldırım’da da bunun çok güzel bir örneği görülüyor. Tebrik ediyorum. Bazen kadınlar üzerinden politika ve siyaset yaparak kendilerine yol açmak isteyenler oluyor. Biz kadınlar üzerinden değil, kadınlarla birlikte, kadınlara yol açmak istiyoruz” dedi.

Tarihi Zeyniler Köyü’nde bulunan Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Özkaya Makar, “Zeyniler’in başarı hikayesi bir kuşun kanatlarına gizlenmiş şekilde. Takım arkadaşlarımla, birlikte kenetlenmeyi, birlikte iş yapmayı, başladığımız işin peşinden kol kola girerek koşmayı çok güzel bir şekilde başardık. Bugün hem kendimize hem ilçemize hem de ülkemizde bu anlamda girişimcilik ruhuyla donanmış kadınlara ilham olma yolunda ilerliyoruz. Bu çok büyük bir onur, aynı zamanda bir o kadar da sorumluluk yüklüyor. Biz bunları başarırken yerel yönetimlerin iş birliği, her zaman pozitif ayrımcılıkla bize destek olan kıymetli Başkanımız Oktay Yılmaz’ın, ekibinin, vekilimizin ve daha nicelerinin destekleri başarı hikayesinin içerisinde. Kadınlara bir ışık gösterirseniz onlar değil bu sahnenin aydınlanmasını arka kürsüleri bile aydınlatacak cesarete sahiptir. Bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur” sözlerini aktardı.

Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, “25 yaşında eşimin vefatıyla şirketi devraldım. Şirketim yaşayınca eşimin yaşadığını düşünüyorum. Eşimin hedeflediği konularla ben de bir parça olsun katkı sağlamak istedim. Güzel bir sinerji yakaladık. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Kalitemizden asla taviz vermeden, şehrimize katma değer üretmeye devam ediyoruz” dedi. Organizasyon kapsamında Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Asırlık Dokunuşlar Anadolu Kadınları Defilesi” Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunumuyla gerçekleştirildi.