Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Alanı öğrencileri, işitme engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla etkileyici bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Sessiz Dünyamın Sesi Ol" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, çektikleri kısa filmde işitme engellilerin yaşadıklarını duygu dolu bir şekilde gözler önüne serdi.

"Bir dünya, bin bir engel" başlıklı sahnelerde, işitme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar, kapalı kapılar ve bazen duvar gibi görünen kalpler vurgulandı.

Filmde, "Görünmeyen bağlar" ve "Farklı olmak, özel olmak" temalarıyla da işitme engellilerin birbirlerine olan güçlü bağları ve toplumu zenginleştiren farklılıkları öne çıkarıldı.

"Herkes bir engelli adayı" mesajıyla empati kurmanın önemi vurgulanırken, "Güçlü olmak, direnmek" sahnelerinde işitme engellilerin zorluklar karşısındaki azmi ve mücadeleci ruhu gözler önüne serildi. Film, "Birlikte daha güçlüyüz" diyerek, toplumun tüm bireylerinin el ele vererek engelleri aşabileceğini belirtti.

3 Aralık'ın bir başlangıç olduğu vurgulanan filmde, işitme engelli bireylerin sesinin duyulması için farkındalık yaratma çağrısı yapıldı.

Bu arada Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu anlamlı projeyle sadece bir film çekmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal duyarlılığa önemli bir katkı sağladı. "Sessiz Dünyamın Sesi Ol" sloganıyla yola çıkan bu proje, işitme engelli bireylerin yaşadıklarına dikkat çekerek, toplumun tüm bireylerinin daha duyarlı ve birlik içinde olmasına katkı sağlayacak.