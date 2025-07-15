Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya Parlamentosu Milletvekili Mohammad Abdul Karim Raied’in ziyaretini değerlendirdi. Başkan Özel, ilçenin yaş sebze ve meyvesini Afrika pazarına taşımayı hedeflediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied’in ilçeyi ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Libya ile Yenişehir arasında ticari ilişki kurma çalışmalarını değerlendiren Özel, “Libya üzerinden Afrika pazarına açılmak istiyoruz. İlçemizin yaş sebze ve meyve üretimini bu bölgeye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Raied’in ziyaretini “değerli bir adım” olarak nitelendiren Özel, Libya ile son aylarda kurulan ilişkilerin ileri seviyeye taşındığını belirterek, “Afrika’da ekonomik gerileme yaşanmadı. Verimsiz topraklar nedeniyle yaş sebze ve meyve ithalatı yapan Libya, bizim için önemli bir pazar” dedi.

Ziyaret kapsamında Migros A.Ş. Depolama ve Paketleme Tesisleri’nde incelemeler yapıldı.

Çayırlı Muhtarı İbrahim Vurgun, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turan Girgin ve üreticilerle bir araya gelen Raied, şeftali bahçelerini gezdi. Özel, “Karşılıklı güvenle atılan bu adımlar, üreticilerimiz için meyve verecek. Libya ile uzun soluklu bir ticaret için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Başkan Özel, süreci titizlikle yürüteceklerini vurgulayarak, ticaret köprüsüne katkı sağlayan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve yönetimine teşekkür etti.