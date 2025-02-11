Bursa Yenişehir Belediyesi ekipleri, Gökçesu Mahallesi’nde belirlenen 14 kaçak yapının yıkılmasını sağladı. Başkan Ercan Özel, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kaçak yapı yapılmaması konusunda çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Gökçesu Mahallesi’nde tarım arazilerinin üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen 8 yapının yıkımı yapılırken, 6 yapının da sahipleri tarafından kaldırılması sağlandı.

BAŞKAN ÖZEL’DEN ÇAĞRI

Kaçak yapı yapılmaması konusunda çağrıda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Eğer önlem almazsak, Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Yenişehir Ovası’nın tarımsal yapısı tamamen bozulacak.

Yüzde 80’inin tarımla geçindiği ve yılda 3, hatta bazı bölgelerde 4 mahsul alınabilen Yenişehir Ovası’nı korumakta sonuna kadar kararlıyız.

Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün, Valiliğin ve Kaymakamlığı’nda tespitleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde belirlenen kaçak ve ruhsatsız yapıları tek tek yıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından, imara aykırı olarak herhangi bir yapı yapılmamasını rica ediyorum” dedi.