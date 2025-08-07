Orman yangınlarının ardından çevre temizliği için gönüllü olarak harekete geçen vatandaşlara Osmangazi Belediyesi’nden anlamlı bir teşekkür geldi.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde ve Bursa’da yaşanan orman yangınları sonrası çevreye duyarlılık konusunda artan farkındalığa Osmangazi’den örnek bir katkı geldi.

Osmangazi Belediyesi, Elmaçukur Mahallesi’nde gönüllü olarak çevre temizliği yapan vatandaşlara düzenlenen törenle plaket takdim etti.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, yangın döneminde AFAD iş birliğiyle arama kurtarma ve soğutma çalışmalarına destek verirken, yangın sonrası Elmaçukur Mahallesi’nde yaşayan gönüllü vatandaşlar da doğaya sahip çıktı. Mahallede çevre temizliği yapan duyarlı vatandaşlar, hem farkındalık oluşturdu hem de çevre bilincinin güçlenmesine katkı sundu.

Gerçekleştirilen plaket töreninde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cemile Boncuk, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Mürseller Mahalle Muhtarı Ali Gezen de yer aldı.

“KİRLETMEMEK, TEMİZLEMEKTEN DAHA ÖNEMLİ”

Plaket takdiminde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çevreye duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu örnek davranışın toplumun her kesiminde yaygınlaşmasını diliyorum. Şehrimizi önce kirletmemek gerekiyor. Kirletmemenin önemi, temizlemekten çok daha büyük. Bu duyarlılığı gösteren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Osmangazi için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Aydın, gönüllülerden Selim Çelik’e plaketini verirken, çevreye katkı sağlayan tüm vatandaşların toplum için örnek teşkil ettiğini belirtti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Gökhan Çelik’e plaket takdim ederken yaptığı konuşmada, “Çevre duyarlılığınızdan dolayı sizleri kutluyorum” dedi.

“YURTSEVERLİK, YERE ÇÖP ATMAMAKLA BAŞLAR”

CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cemile Boncuk ise, “Bizler vatanseversek sokaktaki çöplerden de sorumluyuz. Vatansever isek yerlere çöp atan değil, çöp toplayanız. Bu yurtseverliğinizi kutluyorum” sözleriyle çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ise Cihan Karaböcek’e plaketini verirken, doğaya karşı sorumluluk bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Plaket takdim edilen gönüllü vatandaşlar ise şöyle; Hüseyin Anık, Furkan Çelik, Zekeriya Çelik, Selim Çelik, Cihan Karaböcek, Gökhan Çelik, Refik Özpınar, Hüseyin Topal, Adnan Topal, Vesile Öksüz ve Havva Kuş.