Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent konseyi daha temiz bir dünya için temiz bir çevre için çevre hareketlerinden biri olan ‘Lest Do It Türkiye’ ile tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen farkındalık amaçlı çöp toplama etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde tüm dünyada ‘Lest Do It Türkiye’ tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık amaçlı temizlik etkinliğine katıldı.

Her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü’nde insanlarda temiz çevre bilincinin oluşması ve daha temiz bir dünya için düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi, TEMA Osmangazi Temsilciliği,Lest Do It, Bursa gönüllüleri ve doğa severler oluşan 50 gönüllü katıldı.

Doğa severlerin daha temiz bir çevre oluşturmak için katıldığı çöp toplama etkinliği Gökdere’nin Temenyeri Parkı ve Maksem arasındaki 1 kilometrelik alanda gerçekleşti.

Gönüllüler Uludağ’dan gelen sularla Bursa ovasını besleyen Gökdere’nin 1 kilometrelik çevresinde 2 kamyon çöp toplayarak herkesi temiz bir çevre için bilinçli olmaya devam etti.

Daha temiz bir çevre için böyle güzel bir etkinlik için biri araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Neslihan Binbaş, “Bugün Gökdere çevresinde çöp toplama etkinliği için bir araya geldik. Dünya Temizlik Günü Etkinliği, kapsamında yaşadığımız yeri temizlemek üzere ve yaşadığımız ev, mahalle, sokak ve çevremizin temiz olması için bir farkındalık günüyle ilgili etkinlikteyiz. Bugün paydaş olduğumuz Osmangazi Belediyesi, TEMA ve Lest Do It’a teşekkür ediyoruz” dedi.

TEMA Osmangazi Temsilcisi İbrahim Yıldırım, “Gökdere çöp toplama etkinliği yaptık, çok verimli bir etkinlik oldu. Böyle bir etkinlikte bize yardımcı olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve tüm çevreci kuruluşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Lest Do It Bursa Gönüllüsü Hakan Yakut, “Bugün tüm gönüllü arkadaşlarımızla birlikte doğamızı temizlemek adına bir araya geldik. Bize bu etkinlikte destek olan başta Osmangazi Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür ederim” diye konuştu.