Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mardin Kent A.Ş.’de çalışan 1.884 işçiye önemli bir müjde verildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde, işçilere net 8.000 TL refah payı ödemesi yapılacak. Böylece işçilerin en düşük maaşı 40.000 TL’ye yükseldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un liderliğinde, belediye çalışanlarının ekonomik şartlarını iyileştirmeye yönelik atılan önemli adımlara bir yenisi daha eklendi. Mardin Kent A.Ş. bünyesinde çalışan 1.884 işçiye yönelik hazırlanan Ek Protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un yanı sıra, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli katıldı.

Refah Payı Uygulamasıyla Önemli Bir İyileştirme Yapıldı

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yapılan bu iyileştirmenin uzun süredir yürütülen görüşmelerin ve emeklerin sonucu olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” anlayışını temel alarak hareket ettiklerini belirten Akkoyun, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana bütçe imkanlarımız ve mevzuatın öngördüğü çerçevede işçi kardeşlerimizin hem mali hem de sosyal haklarını iyileştirmek için büyük çaba gösterdik. Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikalarımızla yaptığımız verimli görüşmeler sonucunda, çalışanlarımız için ciddi bir adım daha attık. Haziran ayı itibarıyla yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilave olarak her bir işçimize net 8.000 TL refah payı veriyoruz. Bu düzenlemeyle işçilerimizin en düşük maaşı 40.000 TL’ye yükselmiş oldu.”

Vali Akkoyun, bu iyileştirmenin belediye bütçesine 2025 yılı için yaklaşık 200 milyon TL ek maliyet getirdiğini de sözlerine ekledi.

“İşçi Kardeşlerimizin Alın Teridir”

Yapılan iyileştirmenin sadece bir maaş artışı değil, sahada çalışan işçilere bir teşekkür niteliği taşıdığını vurgulayan Sayın Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu artış, sahada vatandaşlarımıza hizmet veren tüm işçi kardeşlerimizin alın terinin, emeğinin karşılığıdır. Umuyorum ki bu artış, hem maddi anlamda bir katkı hem de hizmette motivasyon kaynağı olacaktır. Önümüzdeki süreçte de her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olacağız.”

Vali Akkoyun ayrıca, sürecin başarıyla sonuçlanmasında emek harcayan sendika yetkililerine ve belediye yöneticilerine de teşekkür etti.

Sendikadan Teşekkür: “Kadirşinaslıkla Yaklaşıldı”

Törende söz alan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise protokolün oluşma sürecine ilişkin bilgiler vererek, işçilerin hakkını korumak için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti. Ersoy konuşmasında şunları kaydetti: “Sayın Valimizle birçok kez görüşerek, işçi kardeşlerimizin hakkını savunmaya çalıştık. Rakamlar konusunda detaylı ve samimi çalışmalar yaptık. Sonuçta Sayın Valimizin takdirleriyle bu protokolü imzaladık. Başta Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun olmak üzere, emeği geçen herkese tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu protokol tüm işçilerimize hayırlı olsun.”

Hakiş Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli ise, yapılan ücret artışının işçiler için büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ek Protokol’ün imzalanmasının ardından Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindeki heyet, Mardin Kent A.Ş. personelleriyle bir araya gelerek alınan kararı doğrudan iletti. Alınan karar, işçiler tarafından büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılandı.