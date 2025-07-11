Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yürütülen silah bırakma sürecine dair sosyal medya ve basın-yayın organlarında dolaşan dezenformasyon içerikli iddiaları yalanladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformları ve bazı basın-yayın organlarında, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda başlatılan silah bırakma sürecine ilişkin yayılan dezenformasyon içerikli iddialara karşı bir açıklama yaptı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek kamuoyu bilgilendirildi.

Açıklamada “Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleşen silah bırakma sürecine ilişkin çok sayıda dezenformasyon içerikli iddianın dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Merkez, bu iddiaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sürece zarar vermeyi amaçladığını vurgularken, daha önce de benzer iddialara karşı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada, PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde herhangi bir anayasal veya yasal değişiklik pazarlığının söz konusu olmadığının altı çizilerek, kamuoyuna, manipülatif içeriklere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.