Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Muradiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Mahallelerin ve mahalle sakinlerinin sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenmek ve bu doğrultuda çözümler üretmek için Osmangazi’nin mahallelerini bir bir dolaşan Başkan Aydın, bu hafta Muradiye Mahallesini ziyaret etti. Muradiye Cami önünde kurulan stantta vatandaşlara limonata ikramında bulunan Başkan Aydın, ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleyi gezen Başkan Erkan Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

Vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Her Cuma günü ilçemizin bir mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek kısa sürede çözümler üretiyoruz. Bizim işimiz hizmet etmek. Vatandaşlarımız mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Bu hafta Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldik” dedi.