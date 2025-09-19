İstanbul'da Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde eylül ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında 10Logos Fotoğraf Proje Atölye Grubu’nun “Arkhe” isimli fotoğraf sergisi açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Gılcan Mete küratörlüğünü üstlendiği serginin açılışında yaptığı konuşmasında arkhenin felsefede başlangıç, ilk, temel, her şeyin kendisinden çıktığı şey anlamına geldiği belirtildi.

Sergide kendi dönüşüm öykülerimizi katmanlı fotoğraflar aracılığı ile sanatseverlerle paylaştıklarını ifade eden Mete, "Amacımız bizim kimliklerimizi oluşturan geçmişten bugüne ait birikimleri iletmek değildir. Görsellerimiz aracılığı ile kendi iç dünyanızda, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde bir yolculuğa davet etmektir” dedi.

Mete, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e sanata verdiği destek için teşekkür etti.

27 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 2 Ekim’e dek Galeri Çağdaş Yaşam’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı kaydedildi.