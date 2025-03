Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde engelli bireylerle beraber Genç Kafe’de çalışarak farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi’nde bakım hizmeti alan engelli bireyler farkındalık günü etkinliği kapsamında bir günlüğüne Genç Kafe’de baristalık, servis elemanlığı ve kasiyerlik yaptı. Başkan Aydın’da etkinliğe katılarak down sendromlu bireylere yardım etti. Genç Kafe’ye gelen müşteriler kahvelerinin engelli bireyler tarafından hazırlanıp sunulmasından büyük mutluluk duydu. İl kez bir kafede çalışma deneyimi yaşayan down sendromlu bireylerin mutluluğu yüzünden okundu.

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği için Genç Kafe’de olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “İnsanların bir gün değil 365 gün duyarlı olması gereken bir hastalık. Down sendromlu çocuklara, insanlara bu şekilde fırsat verildiğinde kendi becerilerini geliştirmeleri için imkanlar sunulduğunda hayata tutunduklarını, aileleriyle yaşamlarını sürdürmelerinin daha iyi olduğunu biliyoruz. Bütün dünyadaki çalışmalar bunu gösteriyor. Biz de Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi’ndeki down sendromlu çocuklar ve onların aileleriyle birlikte bugün bir etkinlik düzenledik. Hem farkındalık oluşturmak hem de onların bu mutluluğuna ortak olmak için bugün Genç Kafe'de birlikteyiz. Umarım farkındalık artar. Onlar için güzel bir dünya oluşturalım çalışma için yeterli olan bireylere bunu sağlıyoruz. Belli bir aşamaya gelen bireyler doğru alanlara yönlendirilirlerse çok başarılı oluyorlar, bu örnekte down sendromlu bireyler de var. İş hayatına katılabilecek yeterlilikte ve onlara uygun işler olduğu zaman iş hayatına katılanlar var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Osmangazi'de somut adımlar atıyoruz” dedi.