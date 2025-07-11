Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), 2025 yılında odaklandığı projelerin başında gelen “Tam Bursluluk Programı” kapsamında, bugüne dek başarılı öğrencilere sağladığı eğitim bursu ile barınma bursunu birleştirerek yeni bir başarı hikâyesine imza atıyor.BURSA (İGFA) - Yıl içinde proje ekibiyle gerçekleştirdikleri çeşitli çalışmalar sonucunda önemli yol aldıklarını ve Tam Bursluluk Programını devreye almaya hazır olduklarını ifade eden Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay; “ÇEK olarak bugüne dek başarılı öğrencilere 3 Mart Eğitim Kurumlarında çeşitli burslar sağladık. Kır Çiçekleri Okusun Diye projemiz kapsamında Güler-Osman Köseoğlu Kız Öğrenci Yurdu aracılığıyla da birçok kız öğrencinin nitelikli eğitim almasına destek olduk, olmaya devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi 30. yılımızda da yeni bir başarı hikâyesi yazmak için Tam Bursluluk Programını hayata geçiriyoruz. Programı desteklemek adına inşaatı devam eden ÇEK Spor Salonumuzun sürdürülebilir gelir kaynağı haline gelmesini planlıyoruz. 3 Mart Halil Güleç Fen Lisemizin temelleri atılırken, eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda öğrencilerin tamamının %100 burslu olarak eğitim almasını hedeflemiştik. Tam Bursluluk Programımız bu hedefimize uygun bir çalışma olarak 30. yılımızı taçlandıracak.” diye konuştu.

“Ücretsiz eğitim, ücretsiz konaklama imkânı”

Yeni program hakkında detaylı bilgi veren Alpay, 23 Mayıs’ta 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi içinde temelini attıkları ÇEK Spor Salonunun öğrencilere çeşitli branşlarda spor yapma ve müsabakalara hazırlanma imkânının yanı sıra, sağlıklı yaşam bilinci kazanma ve sportif-sosyal gelişimlerini destekleme şansı sunacağını belirtti. Alpay, salonun okul saatleri dışında yapılacak kiralama ve organizasyonlarla ek gelir kaynağı sağlayacağının altını çizerek, “2.776 metrekare toplam inşaat alanı üzerinde yükselecek, hentbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra 2 tribünden oluşacak, toplam 348 adet koltuk kapasiteli spor salonumuzu hızla tamamlayarak 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete sokmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Alpay, şöyle devam etti: “Yeni programımız kapsamında LGS sınavında başarılı olan kız öğrenciler, 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesinde ücretsiz 4 yıllık eğitim alma hakkı kazanacak ve Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda ücretsiz olarak barınma imkânına sahip olacak. Öğrencilerin eğitimleri boyunca diğer tüm ihtiyaçları da yine Kooperatifimiz tarafından karşılanacak. Önümüzdeki süreçte bu anlamlı projenin etki alanını genişleterek, nitelikli eğitimin gücüne inanan, gelecekte pırıl pırıl parlayacak daha çok gence ulaşmayı hedefliyoruz.”

Program Neler Sunuyor?

%100 eğitim bursu - Lise öğrenimi boyunca tamamen ücretsiz. Ücretsiz yurt - Güvenli, konforlu ve donanımlı bir yurtta barınma imkânı. Nitelikli akademik kadro - Alanında uzman öğretmenlerle kaliteli eğitim. Üniversiteye hazırlık desteği - Ek kurslar ve rehberlik hizmetleri. Sosyal ve bilimsel etkinlikler - Kulüpler, projeler ve yarışmalarla dolu dolu bir lise hayatı.

Programın Hedefi:

Kız öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkararak onları bilimin ışığında geleceğe hazırlamak.

Programa Kimler Başvurabilir?

Lise öğrenimine yeni başlayacak, akademik başarısı yüksek (LGS’de 0,3’lük dilimde yer alan), ihtiyaç sahibi kız öğrenciler.

Programa başvurmak ve bilgi almak için; 0530 6672410 / [email protected]