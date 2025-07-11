Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesi Çınarsuyu Tabiat Parkında konaklayan Ordu Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in talimatlarıyla revize edilerek yeniden halkın kullanımına sunulan Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı yaz sezonunda misafirlerini ağırlıyor. Bu kapsamda birçok derneğe kapılarını açan Çınarsuyu Tabiat Parkı son olarak Ordu Engeller Derneği üyelerini ağırladı. Burada 2 gece 3 gün konaklayan üyeler doğa ile iç içe unutulmaz bir tatil geçirdi.

BAŞKAN GÜLER VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Güler vatandaşları yalnız bırakmadı, Çınarsuyu Tabiat Parkına bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyük bir ilgi ile karşılanan Başkan Güler, vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Böylesine bir imkanı kendilerine sundukları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

DOYASIYA EĞLENİYORLAR

Çınarsuyu Tabiat Parkında konaklayan vatandaşlar etkinliklerle dolu doyasıya bir tatil geçiriyor. Alanın kıyı şeridinde bulunması ile deniz ile iç içe bir gün geçiren vatandaşlar bungalovlarda konaklıyor. Yine çocuklar için tiyatro gösterileri düzenlenirken vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesi için de Kent Orkestrası birbirinden eşsiz eserlerle müzik dinletisi gerçekleştiriyor. 2 gece 3 gün burada doyasıya eğlenen vatandaşlara yeme-içme imkanı da sunuluyor.

Öte yandan Çınarsuyu Tabiat Parkı yaz sezonu boyunca bu tür faaliyetlerine devam edecek.