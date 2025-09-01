Bursa Osmangazi, 5 gün boyunca Balkan coşkusuna ev sahipliği yaptı. Başkan Erkan Aydın, “Soydaşlarımızla kurulan bu bağın sürmesi çok önemli. Halk oyunları ve karşılıklı ziyaretlerle bu bağlar güçleniyor” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi ve Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 5 gün boyunca Bursa sokaklarında Balkan coşkusunu yaşattı. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası NAKEM Osmangazi Belediyesi Balkan Festivali için Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’dan gelen dans grupları, son gösterisini de 8. Demirtaş Rumeli Şenliği kapsamında gerçekleştirdi.

Dans grupları ile NAKEM Halk Dansları toplulukları görkemli bir geçit töreni sundu. Demirtaş Meydan ve Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş adeta görsel bir şölene dönüştü. Mümin Canbaz Ortaokulu önünde sona eren kortejde dans grupları, kendi ülkelerine özgü gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, NAKEM Başkanı Celal Yalçın, RUMELİFED Genel Başkanı Sedat Şengül, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BAĞIN DEVAM ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bursa’da 5 gün boyunca Balkan Festivali rüzgarı esti. Yabancı ülkelerden gelen halk dansları ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kosova’da, Üsküp’te, Bulgaristan’da, Bosna’da yaşayan soydaşlarımızla kurulan bu bağın sürmesi çok önemli. Halk oyunları, iftarlar ve karşılıklı ziyaretlerle bu bağlar güçleniyor” dedi.

Başkan Aydın ayrıca, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutladık. Bugün bizler bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin sayesindedir. Hepsini saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Demirtaş Rumeli Halk Oyunları Ekibi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Alan da katkılarından dolayı Başkan Erkan Aydın’a teşekkür plaketi sundu. Gece, Rumeli Semih’in verdiği konser ile sona erdi.

BAŞKAN AYDIN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

NAKEM Başkanı Celal Yalçın ve Balkanlardan gelen toplulukların temsilcileri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti. Konuklar, Osmangazi Belediyesi’nin katkılarının hem Bursa’daki Balkan göçmenleri hem de Balkanlarda yaşayan soydaşlar için çok değerli olduğunu belirtti.