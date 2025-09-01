İstanbul Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, 15 mahalle muhtarıyla Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda olası depremlere karşı alınacak önlemleri değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yapılan görüşmede, mahalle bazlı risk analizleri hazırlanarak komisyona iletilmek üzere raporlandı.

Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, afetlere hazırlık çalışmalarını muhtarlarla iş birliği içerisinde sürdürüyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya ilçedeki 15 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda birim müdürü, mahallelerdeki toplanma alanları, riskli yapılar ve tahliye yolları, deprem öncesinde alınacak önlemler, deprem anında izlenecek güvenli tahliye adımları ve afet sonrasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusunda muhtarların aktif katılımının önemini anlattı. Ayrıca, kritik bir yere sahip olan iletişim kanallarının açık tutulması noktasında bilgilendirmeler de yapıldı.

İstanbul Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ilçedeki tehlike ve risklerle ilgili mahalle bazlı Afet ve Acil Durum risk analizleri yapıldı. Hazırlanan rapor, Risk İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere tamamlandı. Bakırköy Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve farkındalık çalışmalarını düzenli toplantılarla sürdürerek mahalle ölçeğinde afet planlarının güncelleneceğini vurguladı.