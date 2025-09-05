Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 2025-2026 döneminin açılışını yaptığı toplantıyla gerçekleştirdi. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, “Daha erişilebilir ve ulaşılabilir bir Osmangazi için büyük bir gayret ve motivasyonla çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz dönem 15 günde bir düzenlediği toplantılarla alanında uzman eğitimcileri engelli bireylerle bir araya getirerek onların haklarını tanımasını sağlayarak, karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerini öğreten Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 2025-2026 döneminin açılışını Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantıyla yaptı. Yeni dönemde Ördekli Kültür Merkezi’nde 15 günde bir düzenlenecek toplantılarda alanında uzman eğitimciler engelli bireyleri eğitici toplantılar düzenleyecek. Düzenlenen toplantılar sayesinde engelli bireylerin aktif olarak hayata katılımını sağlayarak eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve spor faaliyetlerinde söz sahibi olabilmeleri amaçlanıyor.



Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, vizyon ve hedeflerinin Osmangazi'de engelli bireylerin aktif olarak hayata katılımını sağlamak, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve spor faaliyetlerinde görünür kılarak söz sahibi olabilmelerini amaçladıklarını belirterek, "Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, olarak engelli bireylerin Osmangazi İlçesi içindeki kültürel faaliyetlerden yararlanıp yararlanmadıklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Engelli bireyler hayatın içinde ne kadar çok var olurlarsa o kadar görünür hale gelmeleri bizleri mutlu ediyor. Bundan sonra ki süreçte Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak daha erişilebilir ve ulaşılabilir bir Osmangazi için büyük bir gayret ve motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönemimizi bugün başlatmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Öğretmeni Huriye Ece Küçük, “Engellilerin çeşitli eğitimlerinden sorumluyum, yıllardır engelli bireylerle çeşitli eğitimler yapmaktayız. Onları sosyal ortamda insanlarla buluşturuyoruz. Onlara faydalı olabilecek, kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada yeni dönemle ilgili bazı kararlar konuşulup alındı. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz çeşitli çalışmalardan bahsettik. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, çok güzel işlere imza atıyor. Eğitimden sanata kadar her alanda çok güzel yenilikler ve projelere imza atıldı” dedi.