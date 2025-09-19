Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe ile hazırlık turnuvasında karşılaştı.BURSA (İGFA) - Bursa’da erkek voleybolunu yeniden canlandırmak ve bu alanda kalıcı başarılar elde etmek hedefiyle yola çıkan Osmangazi Belediyespor, yeni sezonda Arabica Coffee Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe’nin düzenlediği voleybol turnuvasına katılan Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilk hazırlık maçından Fenerbahçe’yi yenerek mağlup ayrıldı. İstanbul'da düzenlenen ve üç set üzerinden oynanan turnuvanın ilk maçında Osmangazi Belediyespor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Osmangazi Belediyespor, ikinci maçını 20 Eylül Pazar günü saat 17:30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ile 50. Yıl Spor Salonu'nda oynayacak.