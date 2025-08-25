Bursa Osmangazi Belediyesi, kadınların üretim ve ekonomiye katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Kadın Girişimciler Sokağı etkinliğini üçüncü kez kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kadınların ekonomiye ve sosyal hayata daha güçlü katılımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda girişimci kadınlarla iş birliği içinde hayata geçirilen Osmangazi Kadın Girişimciler Sokağı, üçüncü kez kapılarını açtı. Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Seyir Terası’nda kurulan sokakta kadınlar, el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

El işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar pek çok ürünün satışa sunulduğu Kadın Girişimciler Sokağı’nda, kadın kooperatifleri ve dernekler de yer aldı. Dernekler, elde ettikleri gelirlerle öğrencilere burs sağlarken, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Serbest girişimci kadınlar ise el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Vatandaşın yanı sıra turistlerden de yoğun ilgi gören etkinlikte, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir üretici kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette, Mutlu Esendemir’e Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Özbay da eşlik etti. Esendemir, “Amacımız Osmangazi’de yaşayan kadınlarımızı daha üretken hale getirmek ve ürettiklerini paylaşma fırsatı sunmak. Katılımcı sayısının her geçen yıl artması bizim için gurur verici. Kadınlarımız üretmeye ve paylaşmaya devam edecek” dedi.

“KADINLARIMIZ BU ÇALIŞMALARI SÜRDÜRMEKTE KARARLI”

Osmangazi Belediyesi Kadın Girişimci Koordinatörü Müjgan Günak da etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Kadın girişimciliğini desteklemek, kadınlarımızı üretimin içerisine dâhil ederek güçlendirmek adına bu çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle tarihi mekânlarda düzenlediğimiz bu organizasyonlar hem turizme katkı sağlıyor hem de el emeği ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân tanıyor. Kadınlarımız bu çalışmaları sürdürmekte kararlı” ifadelerini kullandı.

Kadın Girişimciler Sokağı’nda tezgâh açan üretici kadınlar ise herkesi desteğe davet etti. El emeği ürünleriyle sosyal fayda oluşturduklarını belirten kadınlar, “İhtiyaç sahibi çocuklar için buradayız. Başkanımız Erkan Aydın’a kadınlara verdiği destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadınlara destek olmanın önemine dikkat çekti. Bir girişimci, “Buradan yapılan her alışveriş üniversite öğrencilerine burs olarak dönüyor” derken, bir diğer kadın girişimci ise, “Bu tür organizasyonlar sayesinde kadınlarımızın yanında oluyoruz” ifadelerini kullandı.