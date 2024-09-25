Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde büyük ustalıkla üretilen, “Nahif Çizgiler” adlı Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru Sanatlarının eserlerinden oluşan sergi Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Geleneksel kültür ve sanatların en güzel yansımalarından olan eserler, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından titizlikle çalışıldı.

Tasarlanıp uygulanan eserler; hat eserleri, el yapımı kâğıt ve yine el yapımı mürekkeplerle oluşturuldu. Sülüs, nesih, talik gibi yazı çeşitleri kullanıldı. Tezhip ve minyatür eserleri kâğıt üzerine suluboya, guaj, akrilik, çeşitli mürekkepler ve 24 karat altın kullanılarak üretildi. Boyama tekniklerinden halkar, tarama, noktalama, gölgelendirme, altınlama, çift tahrir gibi teknikler uygulandı.

Ebru eserlerinde yalın katı, noktalama tekniği kullanılmış ve ebru kağıtları farklı formlara dönüştürüldü. Desenler tasarım olup geleneksel sanatlara uygun olarak yapıldı.

Geleneksel kültür ve sanatlarımızı yansıtan “Nahif Çizgiler” adlı Hat-Tezhip-Minyatür-Ebru çalışmalarının yer aldığı eserlerin yeni nesillere tanıtılmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan sergi, 23 – 28 Eylül 2024 tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi’nde sanatseverin beğenisine sunulacak.