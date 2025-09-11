Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşların yaşadığı kentin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlayan Pusulamız Dijital Katılım “Nilüfer Mahalle Komiteleri” projesiyle “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda “Akıllı Şehir” kategorisinde ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 15’incisini düzenlediği “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın sonuçları açıklandı. Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri, Dirençli/ Dayanıklı Toplum, Yüksek Yaşam Kalitesi, Akıllı Şehir, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı, Çevre ve Sağlık olmak üzere 7 farklı kategoride 49 üye belediye 96 projeyle yarışmaya katıldı.

Jüride yer alan Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. İnci Parlaktuna, Prof. Dr. Hülya Yüksel, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Semahat Özdemir, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten, Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ve Doç. Dr. Ender Peker projeleri değerlendirdi.

BURSA’YA ÖDÜLLER GELDİ

​Yarışmada Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi de farklı kategorilerde ödül kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi “Çevre ve Sağlık” kategorisinde Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi projesiyle, Mudanya Belediyesi ise “Dirençli/Dayanıklı Toplum” kategorisinde Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi Çalışması ile ödüle layık görüldü.

YEREL YÖNETİME SOMUT ÖNERİLER

Nilüfer Belediyesi, Pusulamız Dijital Katılım “Nilüfer Mahalle Komiteleri” isimli proje ile “Akıllı Şehir” kategorisinde ödüle layık bulundu. Kentte yaşayanların yalnızca sorunlarını dile getirdikleri değil, aynı zamanda çözüm önerileri geliştirdikleri ve kentin geleceğini şekillendirdikleri bir katılım alanı olarak Nilüfer Kent Konseyi üzerinden 2009 yılından bu yana her mahallede kurulmaya başlayan komiteler, yerel demokrasinin en güçlü örneklerinden birisi olarak hayata geçti. Seçimle belirlenen ve bu sayede mahalle sakinlerinin kendi temsilcilerini doğrudan seçerek, karar süreçlerine demokratik katılım sağlanan projede komiteler, park ve yeşil alan düzenlemelerinden trafik ve ulaşım sorunlarına, sosyal dayanışma çalışmalarından kültürel etkinliklere kadar pek çok konuda fikir üretip, projeler geliştirerek; yerel yönetime somut öneriler sunuyor. Vatandaşların yaşadığı kentin geleceğinde söz sahibi olduğu ve yönetişimin en önemli ayağı olan uygulama ile demokratik katılım kültürünü güçlendiren bir yapı da oluşturuluyor.

Erişilebilirliğin arttırılması anlamında yapılan çalışmalar kapsamında sistem “Nilüfer Her Yerde” uygulaması ile de dijitale taşındı. Türkiye’de ilk kez 25 Kasım - 22 Aralık tarihleri arasında Nilüfer’de Mahalle Komiteleri seçimleri dijital ortamda yapıldı. 64 mahalleden 1006 adayın yarıştığı seçimlerde 7 bin 713 Nilüferli oy kullandı. Sonuçlara göre 770 kişi mahalle komitelerinde temsil hakkı kazandı. Bunların 327’si kadın, 78’i genç ve 28’i engelli bireylerden oluştu.