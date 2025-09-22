Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Misi Yerel Lezzetler Şenliği, tarihi Misi Mahallesi’nde Bursalıların yoğun ilgisiyle düzenlendi. Kadın derneklerinin yarıştığı yemek yarışması, ünlü şef Tahsin Küçük’ün atölyesi ve Hami Bakan konseriyle renklenen şenlik, Bursa’nın yerel lezzetlerinin ve kültürel değerlerinin en güzel örneklerini sundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, Gümüştepe Mahallesi’nin (Misi Köyü) tarihi dokusunda gerçekleştirildi. Çok sayıda Bursalının katıldığı şenlik, yerel lezzetlerin ve kültürel mirasın buluşma noktası oldu.

Şenliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, muhtarlar ile kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Şenliğin başlangıcı, Nilüfer Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri eşliğinde, protokolün katılımıyla düzenlenen coşkulu kortej yürüyüşüyle yapıldı. Misi Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından açılış konuşmalarına geçildi. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin her geçen yıl daha da büyümesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Misi’nin 3 bin yıllık tarihiyle önemli bir miras olduğuna değinen Altun, Nilüfer Belediyesi olarak bu tarihe sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için çalıştıklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra geçmişten günümüze Türk mutfağının lezzetlerini ve tarımsal değerlerini korumak için çalıştıklarını kaydeden Altun, “Bizler festivallerimizle, şenliklerimizle Nilüferimizin marka ürünlerini, tarımsal değerlerini ve sizlerin el emeklerini daha fazla kişiye tanıtmak için çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise şenliğin sadece bir gastronomi etkinliği olmadığını, kültürleri ve dayanışmayı güçlendiren bir organizasyon olduğunu belirtti. Saldız, “Yerel lezzetler kimliğimizi ve geçmişimizi temsil eder. Bu şenlik, Bursa'nın köklü değerlerini hatırlatırken aynı zamanda geleceğe taşımaktadır” diye konuştu. Şenliğe katılan vatandaşlara hoş geldiniz diyen Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta da, vatandaşların keyifli bir gün geçirmesini diledi.

GELENEKSEL YEMEKLER YARIŞTI

Açılış konuşmalarının ardından merakla beklenen yemek yarışmasına geçildi. Nilüfer’de bulunan 10 kadın derneğinin geleneksel Türk mutfağının birbirinden lezzetli tarifleriyle katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, ünlü şef Tahsin Küçük, Bursa Aşçılar Derneği’nden şefler Sibel Hatun, Serap Doğru ve Levent Elmacıoğlu yaptı.

Yarışma sonunda, Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği “Alluciye” yemeği ile birinciliği kazandı. Ödüllerini, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Altun ile Şef Tahsin Küçük takdim etti. “Şalgamlı Mantı” ile ikinci olan Çamlıca Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği, ödülünü Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Okan Şahin’den aldı. “Gül Barak Tatlısı” ile üçüncülüğü kazanan Görükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’ne ise ödüllerini Başkan Yardımcıları Şirin Arıbaş ve Emre Karagöz sundu.

Yemek yarışmasının ardından sevilen şef Tahsin Küçük tarafından bir atölye düzenlendi. Tahsin Küçük geleneksel Osmanlı mutfağından “Mutancana” yemeğinin yapımının inceliklerini, keyifli üslubuyla katılımcılara anlattı.

Şenlik, Hami Bakan konseriyle devam etti. Kendi şarkılarını ve Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini seslendiren Bakan, şenliğe katılan vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı.