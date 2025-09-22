Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Konya Büyükşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı ilk maçta Fenerbahçe Koleji’ni 77-71 mağlup ederek sezona moralli bir giriş yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe Koleji galibiyetiyle açtı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda maça hızlı başlayan Konya Büyükşehir, ilk periyotta 31-17’lik skorla farkı açarak oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci periyotta rakibinin çabalarına rağmen soyunma odasına 40-38 önde giren sarı-siyahlılar, üçüncü çeyreği 58-54 üstünlükle geçti. Son periyotta taraftar desteğini de arkasına alan Büyükşehir, sahadan 77-71’lik galibiyetle ayrıldı.

Salonu dolduran basketbolseverler takımlarına büyük destek verirken, özellikle ikinci yarıda yaşanan çekişme tribünlerde heyecanın doruğa çıkmasını sağladı.

Sezona galibiyetle başlayarak moral bulan Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek