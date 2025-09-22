Bursa'da İnegöl Belediyesi ve Kızılay İnegöl Şubesi iş birliğinde düzenlenen uçurtma şenliği ile İnegöl semaları rengarenk uçurtmalarla süslendi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de hafta sonu gökyüzünü rengarenk süsleyen uçurtma şenliği gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ve Türk Kızılay’ı İnegöl Şubesi iş birliğinde yapılan etkinlikte, aileler ve çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde düzenlenen uçurtma şenliğinde, gökyüzü kadar yerde de renkli görüntüler yaşandı. Etkinlik kapsamında el sanatları atölyelerinde şapka ve bileklik yapımı, yüz boyama standı, çuval yarışı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

UÇURTMASINI ALAN GELDİ

“Uçurtmanı kap gel” sloganıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay da vatandaşlarla birlikte yerini aldı. Onlarca uçurtmanın gökyüzünü süslediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yazın son güneşli günlerini İnegöllüler bu etkinlikle keyifli bir şekilde geçirmiş oldu.