Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin “Şadi Başkan Mahallende Söz Sende” buluşmaları kapsamında Başkan Şadi Özdemir, Balkan ve Kurtuluş mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde başlattığı “Şadi Başkan Mahallende Söz Sende” buluşmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, son olarak Balkan ve Kurtuluş mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak, onların talep ve beklentilerini dinledi.

Başkan Şadi Özdemir, programa Kurtuluş Mahalle Muhtarı İpek Saldız’ı ziyaret ederek başladı. Ardından Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez ile görüşen Başkan Şadi Özdemir, Balkan Mahallesi Pazar Alanı’nda düzenlenen buluşmaya katıldı. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

Yoğun ilgi gören buluşmada mahalleliler, parklar ve yolların yenilenmesi, altyapı çalışmaları, sağlık ocağı yapılması, pazar alanının üzerinin kapatılması, okul çevrelerindeki düzenlemeler gibi konulardaki taleplerini Başkan Şadi Özdemir’e doğrudan iletti.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek istediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Balkan ve Kurtuluş mahalleleri, hızlı gelişen bölgelerimiz. Bu mahallelerdeki sorunları biliyor ve çözümler üretmek için çalışıyoruz. Nilüfer’in 64 mahallesine eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmek istiyoruz. Bu kapsamda bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Buluşma sırasında, 25. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda ödül alan Olimpik Spor Kulübü sporcuları da Başkan Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir, genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak hediye verdi.

ESNAFA ATATÜRK POSTERİ

Buluşmanın ardından bölgedeki esnafı da ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Başkan Şadi Özdemir, esnaf ve vatandaşlara Atatürk posteri hediye etti.