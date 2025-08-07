Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Balkan Mahallesi’nde yapımı devam eden parkı gezerek eksiklikleri yerinde inceledi. Başkan Şadi Özdemir, farklı yaş gruplarından insanların vakit geçirebileceği parkın Eylül ayında hizmete gireceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentteki yeşil alan miktarını artırmak ve insanların sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle inşa ettiği park alanlarına yenilerini ekliyor.

Balkan Mahallesi’nde yeni yapılan parkta da çalışmalar son aşamaya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, farklı yaş gruplarına hizmet verecek oyun gruplarının yanı sıra koşu yolu, spor aletleri, basketbol sahası ve dinlenme alanları yer alacak parkta inceleme gezisinde bulundu.

Çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Şadi Özdemir, çalışanlardan da bilgi aldı. Başkan Şadi Özdemir, parkın 4 bin 625 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 8 bin 50 metrekarelik alana sahip olduğunu belirterek, birçok yaş grubundan insanın burada sosyalleşebileceğine işaret etti. Oyun grupları, basketbol sahası inşa edildiğini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Çimlenecek alanın çalışmaları sıcaklar nedeniyle ertelendi. Eylül ayının ilk veya ikinci haftası Balkan Mahallesi’ndeki parkımızın açılışını yapacağız” dedi.