Bursa'da Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nin yetenekli öğrencileri, 2024-2025 eğitim yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalardan 26 ödülle döndü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin Karikatür Atölyesi öğrencileri, 2024 – 2025 eğitim-öğretim yılında önemli başarılara imza attı. Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi’nde karikatürcü Mehmet Karahan’ın eğitmenliğinde çalışmalarını yürüten atölyenin 15 öğrencisi, katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 26 derece elde etti.

Geçtiğimiz dönem 63 öğrencinin eğitim aldığı atölyede, yıl boyunca yeteneklerini geliştiren gençler, çizimleriyle hem Türkiye’de hem de dünyada ses getirdi. Atölye öğrencilerinden Mustafa Nasuh Aşık, 16. Uluslararası Turizm Karikatür Yarışması’nda “Büyük Ödül”ü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı yarışmada 10 öğrenci daha eserleriyle finalistler arasına girerek sergileme sertifikası almaya hak kazandı.

Öğrencilerin başarıları ulusal yarışmalarla da devam etti. “Karadeniz’in Çoban Yıldızı Amasya 10. Ulusal Karikatür Yarışması”nda Mustafa Nasuh Aşık birinciliği kazanırken, Elif Kıyak üçüncülük ödülünün sahibi oldu. “9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması”nda Umut Poyraz Yiğit başarı ödülüne, “13. İzmir Rotary Kulübü Ulusal Karikatür Yarışması”nda ise Elif Kıyak birincilik ödülüne layık görüldü.

Boyabat Gençlik Merkezi’nin “Boyabat Akademi Spor Kulübü Uluslararası Karikatür Yarışması”nda da Nilüferli gençler adından söz ettirdi. Mustafa Nasuh Aşık, başarı ödülünü, Umut Berken Dayan ise jüri özel ödülünü kazandı. Yarışmada ayrıca 4 öğrenci de sergileme ödülü aldı. Uluslararası yarışmalara da katılan öğrenciler, Portekiz’de düzenlenen “ISCF25-Sağlık Uluslararası Gençler Karikatür Yarışması”nda 5 katılım sertifikası aldı.