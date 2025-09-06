Bursa Mudanya Belediyesi, Girit Mahallesi’ndeki tarihi konağı Cumhuriyet Galerisi olarak kente kazandırdı. Açılış, Osman Nuri İyem küratörlüğünde hazırlanan “Su ve Rüzgardılar” sergisiyle gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya Belediyesi, kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandıracak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Girit Mahallesi’ndeki 150 yıllık tarihi konak, restorasyon sonrası Cumhuriyet Galerisi olarak sanatseverlere kapılarını açtı.

İlerleyen süreçte kapsamlı bir Cumhuriyet Müzesi olarak Mudanya’nın tarihi mirasına ışık tutacak olan yapı, Osman Nuri İyem küratörlüğünde hazırlanan ve farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerini bir araya getiren “Su ve Rüzgardılar” sergisiyle açılışını yaptı. Serginin açılışına Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR” Resim, heykel, fotoğraf ve yerleştirmelerden oluşan serginin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Bu sergi bize hem geçmişimizi anlatıyor, hem de geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Burada yapacağımız sergiler, atölyeler ve sanat buluşmaları Mudanya’nın bir sanat merkezi olmasını sağlayacaktır.” dedi. Nihai hedeflerinin tarihi yapıyı, müze - galeri haline getirmek olduğunu söyleyen Dalgıç, şöyle konuştu:

“Tarihi yapının sanata, insana ve geleceğe dair konuştuğumuz bir yer olmasını istiyoruz. Bu hedefimiz bizi her geçen gün daha da heyecanlandırıyor. Sanat; barışı, uzlaşıyı ve birlikte yaşama kültürünü getiriyor. İlk sergimiz Su ve Rüzgardılar adını, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndaki ‘Hürriyet ve ümit / su ve rüzgardılar” şiirinden aldı. İki ay boyunca her gün geliniz. Burayı yaşayan bir yer olarak tutalım istiyoruz.”

EVİN iş birliğiyle düzenlenen “Su ve Rüzgardılar” sergisi, 5 Kasım’a kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergide; Rahmi Aksungur, Setenay Alpsoy, Ahmet Elhan, Kader Genç, Hakan Gürsoytrak, Ilgaz Gürün, Nasip İyem, Nuri İyem, Temür Köran, Emin Turan, Devin Oktar Yalkın ve Mehmet Sinan Yücel’in eserleri yer alıyor.