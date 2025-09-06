Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından açılan 2025-2026 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlara katılan çok sayıda aday öğrenci, fakülteye girebilmek için ter döktü.BURSA (İGFA) - BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin her yıl gerçekleştirdiği özel yetenek sınavları bu yıl da yoğun bir ilgi gördü. Toplam 3 gün süren sınav maratonunda Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı, Resim Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün Minyatür ve Ebru Ana Sanat Dalı için öğrenciler sınava alındı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, yaptığı açıklamada 2025-2026 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavlarında Resim Bölümüne 575 adayın başvurduğunu belirterek; “Bu adayların 182’si sınava girmiş ve 2’si engelli kontenjanından olmak üzere 30 aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır. Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına 148 aday başvurmuş, bu adayların 72’si sınava girmiş ve 15 aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış, Sahne Sanatları Bölümü Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalına 31 aday başvurmuş, bu adayların 11’i sınava girmiş ve 5 aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip, Minyatür ve Ebru Ana Sanat Dalına ise 205 aday başvurmuş, bu adayların 182’si sınava girmiş ve 25 aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır” dedi.

KESİN KAYITLAR 8-12 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK

Sınavların başarı ile tamamlandığını vurgulayan Prof. Dr. Ali Sait Liman; “2025-2026 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları sonuçları Oyunculuk Ana Sanat Dalı için 2 Eylül, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı, Resim Bölümü ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür ve Ebru Ana Sanat Dalları için de 3 Eylül tarihlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi resmî web adresinden duyurularak ilan edilmiştir. Kesin kayıtlar 08-12 Eylül tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Fakültemize yeni katılan öğrencilerimizi kutluyor, eğitim-öğretim yaşamlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.