Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Hazreti Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri anısına dua ve aşure merasimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Hazreti Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişinin 1386. yıldönümü dolayısıyla Kerbelâ şehitleri anısına dua ve aşure merasimi düzenlendi.

Bursa Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Hazreti Hüseyin ve yakınlarının haksızlıklara boyun eğmeden adalet ve hak uğruna can veren onurlu bir duruş sergilediğini söyledi. Kerbelâ’yı anmanın geçmişten ders almak anlamına geldiğini belirten Saldız, paylaşılan aşurelerin birlikteliği pekiştirmesini ve sofralara şifa vermesini diledi.

Program, Dr. Can Ulusoy’un ‘Kerbelâ Şehitleri Anması’ başlıklı ilahi dinletisiyle devam etti. Edilen duaların ardından katılımcılara aşure ikram edildi.