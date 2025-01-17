Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kocayayla’da bulunan Keles Bungalov Evleri’nin sömestir tatilinde yüzde 100 dolduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Uludağ’ın İncisi Keles Kocayayla, sömestir tatilinde de ailelerin gözdesi oldu. Bursa’nın en ünlü piknik ve mesire yerleri arasında ilk sırada yer alan Keles Kocayayla, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da tatilcilerin uğrak yeri olarak ilgi görmeye devam ediyor. Keles Kocayayla’da bulunan Keles Bungalovları, aile konseptindeki iki katlı 4 kişilik evlerde aradığınız her şey bulunuyor. Bahçesinde organik meyve ve sebzelerin de olduğu bungalov evlerde hamak, salıncak, çocuklar için oyun parkı, kum havuzu ve balık tutmak isteyenler için gölet de bulunmaktadır.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Keles Kocayayla Bungalov Evleri’nin son yıllarda büyük ilgi çektiğine dikkat çekti. Doğru, “Kocayayla, yaz ve kış mevsiminde sadece temiz havası ve doğasıyla değil aynı zamanda kadim medeniyetimiz Osmanlı’nın kuruluş dönemine tanıklık etmiş Türkiye’nin en büyük yaylalarından birisidir. Keles Belediyesi olarak Kocayayla’da bungalov evlerinin yanı sıra muhtelif spor alanları, masa-bank, ocak, restoran, kır kahvesi, büfe, mescit, oyun parkı ve tuvalet yaptırılmış, şehir şebekesinden ayrı olarak su getirilmiştir. Kocayayla’ya sadece Bursa’dan İstanbul ve civar şehirlerden de misafirlerimiz gelmektedir. Sömestir tatilinde de tesislerimizin yüzde 100 dolu olması bizleri mutlu etmiştir. Keles Belediyesi olarak ilçemizi tatilde ilçemizi tercih eden turistlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.