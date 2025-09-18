Bursa'da Karacabey Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye çeki desteği sağlayan belediye, öğrencilerin okul yolculuğuna eşit ve güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin yanında olmaya devam eden Karacabey Belediyesi, bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye çeki desteğinde bulunuyor.

Eğitimin her zaman öncelikli konularından biri olduğunun altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, eğitimin sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumların kaderini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirterek, "Bizler Karacabey Belediyesi olarak, çocuklarımızın eşit şartlarda ve güçlü bir başlangıç yapabilmesi için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte kırtasiye çeki desteklerimizi öğrencilerimize ulaştırarak onların okul yolculuğuna katkı sunmak bizim için büyük bir gururdur.

elzim en büyük yatırımımız insana ve eğitime yapılan yatırımdır. Bu anlayışla projelerimizi şekillendiriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Tüm evlatlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyor; ailelerimize ve öğretmenlerimize de bu zorlu ama kutsal yolculukta kolaylıklar temenni ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Karacabey Belediyesi'nin yıl boyunca öğrencilere yönelik eğitim desteklerini sürdüreceği kaydedildi.