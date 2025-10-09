Bursa iş dünyası, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu teknolojiler alanındaki küresel yenilikleri yerinde incelemek üzere ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen PACK EXPO 2025 Fuarı’na katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen “Bursa’da Yeşil Dönüşümle Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi” kapsamında fuara katılan üye firmalar, plastik hammadde, ambalaj, geri dönüşüm ve çevresel çözümler alanlarındaki en son teknolojileri yakından inceleyerek yeşil dönüşüm odaklı ihracat vizyonlarını güçlendirdi.

50 BİNDEN FAZLA SEKTÖR PROFESYONELİ

Las Vegas Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen PACK EXPO 2025, robotik, yapay zekâ, otomasyon ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin ön plana çıktığı, 50 binden fazla sektör profesyonelini bir araya getiren dünyanın en büyük ambalaj ve işleme fuarı olarak öne çıktı. Toplam 1 milyon metrekarelik sergi alanında 2 bin 300’den fazla katılımcının yer aldığı fuar, sektörün geleceğini şekillendiren teknolojilere ev sahipliği yaptı.

BTSO’nun UR-GE projesi kapsamında fuara katılan Bursa heyeti, sektördeki dijital ve çevreci dönüşümü yakından gözlemledi.

Firmalar, üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, geri dönüşüm teknolojileri ve enerji verimliliği konularında yenilikçi uygulamaları inceledi. BTSO heyeti, fuar ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Said Dolu ile bir araya gelerek ABD pazarındaki ticaret ve yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK TERCİH DEĞİL”

BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Vedat Kılıç, fuarın sektörün geleceğine ışık tuttuğunu belirterek, “PACK EXPO, yalnızca üretim teknolojilerinin değil, sürdürülebilirlik anlayışının da geldiği noktayı gösteriyor. Bursa firmalarımızın bu dönüşümü yerinde gözlemlemesi büyük bir kazanım. Sürdürülebilir üretim artık tercih değil, rekabet gücünün temel şartı.” dedi.

BTSO Meclis Üyesi Fatih Dursun ise etkinliğin UR-GE katılımcılarına önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Dursun, “Fuarda, robotik sistemlerden akıllı ambalaj çözümlerine kadar birçok yeniliği inceledik. Bursa firmalarımızın hem ürün hem de süreç bazında bu teknolojilere adapte olma kapasitesi oldukça yüksek. PACK EXPO, ihracat potansiyelimizi güçlendirecek yeni iş birliklerinin önünü açtı. Ticaret Bakanlığımıza ve Odamıza sektörümüze sundukları katkılar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuarda öne çıkan başlıklar arasında yapay zekâ destekli üretim hatları, robotik sistemler, çevre dostu ambalaj malzemeleri ve tam otomasyon çözümleri yer aldı. Ayrıca 100’den fazla ücretsiz eğitim oturumu, katılımcılara yeşil dönüşüm, iş gücü dönüşümü, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarında derinlemesine bilgi sağladı.