Bursa İnegöl Belediyesi 18 Şubat Dünya Pil Günü nedeniyle atık pil toplama kampanyası düzenlendiğini duyurdu. 10-17 Şubat tarihlerinde en çok atık pil getiren kişiye akıllı kulaklık hediye edilecek.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında düzenlediği farkındalık oluşturacak kampanya ve etkinliklerle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 18 Şubat Dünya pil Günü için yeni bir yarışmanın startını verdi. Daha önce elektronik atık, atık kitap, atık yağ toplama gibi yarışmalar yapan İnegöl Belediyesi, Dünya Pil Gününde pil atıklarının çöpe gitmemesi için Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlendiğini duyurdu.

EN FAZLA ATIK PİL GETİRENE AKILLI KULAKLIK HEDİYE EDİLECEK

Kampanya kapsamında 10-17 Şubat tarihlerinde 8 gün boyunca atık piller toplanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler atık pilleri İnegöl Belediyesi’nin 3 ayrı noktada bulunan Sıfır Atık Noktalarına getirecek. Merkezde Fatih Cami karşısında bulunan alanda yer alan Sıfır Atık Noktası Pazartesi ve Perşembe günleri açık olacak.

Alanyurt bölgesinde Salı Pazarı bölgesinde kurulan Sıfır Atık Noktası Salı ve Cumartesi günleri, Yeniceköy Mahallesinde Belediye Ek Hizmet Binası önünde bulunan Sıfır Atık Noktası ise Çarşamba ve Cuma günleri açık olacak.

Sıfır Atık Noktaları kendi günlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında atıkları kabul edecek. Bu noktalara atık pilleri getirerek yarışmaya katılacaklar arasında en fazla atık pil getiren kişi ise Akıllı Kulaklık kazanacak.