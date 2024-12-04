Bursa İnegöl Belediyesi, Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi ve İnegöl Kızılay Şubesi iş birliğinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle 5-7 Aralık tarihlerinde 3 gün sürecek kan bağış kampanyası düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde de özel bir etkinlik hazırlığında. Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi ve İnegöl Kızılay Şubesi iş birliğiyle 3 gün sürecek kan bağış kampanyası düzenlenecek. 5 Aralık Perşembe günü başlayacak kan bağışı etkinliği, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde de devam edecek. 3 gün boyunca İnegöl Belediyesi eski binası önündeki alanda 11.00 ile 18.00 arasında vatandaşlar kan bağışında bulunabilecek.

KAN BAĞIŞINDA BULUNANLARA FİDAN HEDİYE EDİLECEK

Tek kaynağı insan olan kanın temini ve aynı zamanda bu vesileyle kadın hakları gününe dikkat çekmek adına yapılan etkinlikte, kan bağışında bulunanlara da fidan hediye edilecek.