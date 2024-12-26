Bursa İnegöl Belediyesi’nin yalın belediyecilik faaliyetleri kapsamında başlattığı “Yalın Temelleri Eğitimi” bugün Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik gerçekleştirildi. Eğitime Başkan Alper Taban da katılarak personellerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik faaliyetleri kapsamında Yalın Ofis çalışmaları devam ediyor. Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, Yalınlaştırma Sistemi ve Öneri Sistemi olmak üzere 3 temel sistem üzerinden yürütülen çalışmalar geride kalan 4 yılda kurumda ciddi tasarruflar sağladı. 23 Müdürlükte toplam 592 iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken, bu sayede 210.105.411,50 TL olası giderin önüne geçildiği ifade edildi. Yalınlaştırma Sistemi, Öneri Sistemi ve Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemini esas alan Yalın Ofis çalışmaları kapsamında Aralık ayında tüm personeli kapsamayan “Yalın Temelleri Eğitimi” başlatılmıştı. Bu eğitimler kapsamında bugün Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

234 PERSONEL KATILDI

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan eğitimde, tüm personelin bu sürece aktif olarak dahil olmasının hedeflendiği anlatıldı. Bu eğitim ile kurum genelinde yalın prensiplerin uygulanabilirliğini artırmak ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanırken, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 234 personeli eğitimi ilgiyle takip etti. Belediye Başkanı Alper Taban da eğitimlere katılarak personelle bir araya geldi. Eğitim sırasında personellere yönelik konuşan Başkan Taban, hep birlikte en iyi seviyeye ulaşacaklarına inandığını söyledi.