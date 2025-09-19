Bursa-Ankara karayolu üzerinde yapımı devam eden Ağaç İşleri Sanayi Kavşağında sona gelindi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kasım ayında çalışmanın tamamlanmasını planladıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa-Ankara karayolu üzerinde kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan ve aynı zamanda İnegöl’ün güney ve kuzey hattını birleştirecek geçişi sağlayacak Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı projesinde sona gelindi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmayı AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kara Yolları Bölge Müdürü Umut Akyazı yerinde inceledi.

İNEGÖL’ÜN KUZEY VE GÜNEYİNİ BİRLEŞTİRECEK PROJE

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Dönem başında ifade ettiğimiz gibi şehrimizin kuzey ve güney koridorunun bağlanması için bir projeydi bu. 3 ayakta Çitli, Ağaç İşleri ve Şehitler olmak üzere farklı seviye kavşaklar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu yatırımlar çok kolay yapılmıyor. Ben başta kıymetli Milletvekilimize, İlçe Başkanımıza, değerli Bölge Müdürümüze, arka planda çalışan ekiplere, Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza kadar her birine yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimiz hızlı bir gelişim içerisinde biliyorsunuz. Paralelinde de bu işlerin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada çok büyük emek ve gayret var. Bu geçişi sağladığımızda şehrimizin trafik akışına da ciddi bir fayda sağlayacak” dedi.

KASIM AYI İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “Uzunca bir süredir burada bir çalışmamız vardı. Artık son aşamaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. AK Parti’mizin her alanda yaptığı hizmetler var. Ancak ulaştırma alanında yaptığı hizmetlerle gerçekten ülkemize çağ atlattık. Bambaşka bir düzeye doğru gidiyoruz. Bu manada Türkiye’nin her yerinde gerçekten otoyollarla, karayollarıyla, duble yollarla, viyadüklerle, tünellerle şehirler arası ulaşım her geçen gün daha kolay ve konforlu hale geliyor. İnegöl’ümüzün de ihtiyacı olan bu çalışmaları bir süre önce başlatmıştık. Ağaç İşleri Kavşağımızda görüldüğü üzere son aşamaya doğru geliyoruz. Allah izin verirse Kasım ayı içerisinde bitirilmesini planlıyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Salman, bu projenin ardından iki yeni kavşak çalışmasının daha tamamlanarak kesintisiz ulaşımın sağlanacağını kaydederek; “Buradan sonra Şehitler ve Babasultan civarında oradaki çalışma da bir yandan hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2026’nın ilk çeyreğinde orayı da toparlarız. Sonrasında da Çitli Kavşağını toparlayacağız. O da 2026 yılı içerisinde hızlıca çalışmalarına başlanacak. Buradaki kesintisiz ulaşımı hayırlısıyla bitirmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.