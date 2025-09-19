Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’yı Ankara’da ziyaret ederek Tokatlıların selamlarını iletti.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokatlı olan TRT Genel Müdürü ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’yı makamında ziyaret etti. Ankara’da gerçekleşen görüşmede Tokat’ın tanıtımına dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yazıcıoğlu, ziyarete dair yaptığı açıklamada, "TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Sayın Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’yı ziyaret ederek Tokatlı hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Tokat’ımızın tanıtımına her fırsatta katkı sunan, destek olan Sayın Prof. Dr. Sobacı’ya nazik misafirperverliği ve değerli sohbeti için teşekkür ederim." dedi.

Tokat’ın kültürel ve tarihi değerlerinin ulusal medyada daha fazla yer bulması gerektiğini vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, TRT’nin bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Yazıcıoğlu, kent turizmi ve yerel kültürün tanıtımında kamu yayıncılığının rolünün büyük olduğuna dikkat çekti.

Tokatlı olan Prof. Dr. Zahid Sobacı’nın, görev sürecinde Tokat’a yönelik hassasiyetleriyle bilindiğini hatırlatan Yazıcıoğlu, bu ziyaretin Tokatlılar için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Tokat Belediyesi’nin, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelere öncülük etmeye devam edeceğini söyleyen Yazıcıoğlu, bu tür ziyaretlerin hemşehri dayanışmasını da güçlendirdiğini kaydetti.