Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteci Adem Metan ile yaptığı röportajda, eski Vakıflar Genel Müdürü ve mevcut Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt’ı överek, vakıf kültürünün korunmasındaki katkılarını vurguladı.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteci Adem Metan ile gerçekleştirdiği röportajda, geçmişte Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş ve bugün Tokat Milletvekili olarak görev yapan Av. Yusuf Beyazıt hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Ortaylı, Beyazıt’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü döneminde titiz bir yönetim sergilediğini belirterek, “Yusuf Bey çok iyi bir genel müdürdü. Envantere dikkat etti, yıllardır istismar edilen vakıf arazilerinin kira gelirlerini artırarak kamu yararını gözetti. Vakıflar, Türkiye’de toprak mirası ve bayındırlık tesislerinde kritik bir rol oynar; bu alanda hassasiyet göstermek büyük önem taşır.” dedi.

Vakıfların toplumsal hafıza ve kültürel miras için hayati olduğunu ifade eden Ortaylı, "Beyazıt’ın çalışmaları tarihi mirasımızın emniyette olmasını sağladı. Doğru yönetim, Türk tarihine ve kültürüne büyük hizmettir” dedi.

Ortaylı, Beyazıt’tan sonraki süreçlere dair bilgi sahibi olmadığını, ancak vakıf yönetiminde sürekli dikkat gerektiğini ekledi.

Beyazıt’ın vakıf mallarına verdiği önem ve istismarın önüne geçen adımları, Ortaylı tarafından Türk tarihine vefa olarak nitelendirildi.