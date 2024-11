Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 6 günde fuara ilgi oldukça yoğun olurken, her gün farklı yazarlar organizasyon kapsamında kitapseverlerle buluşuyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri Fuarı tüm coşkusuyla devam ediyor. 23 Kasım Cumartesi günü kapılarını açan ve 9 gün boyunca Modef Fuar alanında 100’ü aşkın yazar, yayınevi ve 1 milyon kitabı kitapseverlerle buluşturan organizasyon, her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. “İnegöl’de Mevsim Kitap” sloganıyla düzenlenen Kitap Fuarında, her gün farklı yazarlar okuyucu ile bir araya geliyor.

Açılışının ardından ilk günden itibaren hem öğrencilerin hem ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan İnegöl Kitap Günleri Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kitapseverlerin beğenisini topladı. İndirimli fiyatları, kitap çeşitliliği ve sosyal etkinlikleriyle İnegöl Kitap Günleri büyük ilgi görüyor.

Tüm öğrencilerin Kitap Fuarına gelerek bu organizasyondan faydalanması adına İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 12 bin 500 öğrenci ücretsiz olarak kitap fuarına taşınıyor. Diğer öğrenciler ise yine Milli Eğitim iş birliğinde yapılan planlama kapsamında Kitap Fuarına gelerek stantları geziyor.