Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk'ün devrimlerinin ve mücadelesinin konu edildiği “Ata'yla Son Dans” adlı gösteri düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları BölümüAtatürk'ün hayatına damga vuran devrimleri ile mücadelesini dans sanatının etkileyici diliyle sahneledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye çok sayıda izleyici katıldı.

Gösterinin en dikkat çekici sahnelerinden biri ise Atatürk'ün, vefatından yalnızca sekiz ay önce, 1938 yılında Bursa'da katıldığı son baloda gerçekleştirdiği Vals ve Zeybek dansının canlandırılmasıydı. Atatürk’ün;“Artık Avrupalılara bizim de mükemmel raksımız var diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal salonda, kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır" sözü Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü tarafından izleyicilere tekrar yaşatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü tarafından düzenlenen Ata’yla Son Dans gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezini dolduran izleyiciler gösteriyi dakikalarca ayakta alkışladı. Vatandaşlar, böyle anlamlı bir etkinlik düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aras’a teşekkür etti.