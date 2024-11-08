İnegöl Belediyesi ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “Hayra Açılan Kapılar Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi” İnegöl Kent Müzesinde izlenime sunuldu. Olgunlaşma Enstitüsünün Seramik ve Cam Süsleme Teknolojileri Atölyesinde tasarlanan 30 eserden oluşan sergi, 06 Aralık tarihine kadar açık kalacak.BURSA(İGFA) - Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Süsleme Teknolojileri Atölyesinde tasarlanan ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde Kent Müzesi sergi salonunda görücüye çıkan “Hayra Açılan Kapılar Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi” Perşembe günü açıldı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Araştırma Bölümünün Bursa yöresi asırlık yapılarındaki kapı tokmakları araştırmasından yola çıkılarak hazırlanan ve 30 eserden oluşan sergi, 06 Aralık 2024 tarihine kadar İnegöl Kent Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

İNEGÖL KENT MÜZESİ 170. SERGİSİNİ AÇTI

İnegöl Belediyesi, bu sergiyle birlikte Bursa Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde 7’nci sergisini açmış oldu. Daha önce 2012 2019 yılları arasında 6 sergi çalışması yapılmıştı. Aynı zamanda “Hayra Açılan Kapılar Geleneksel Kapı Tokmakları Sergisi” İnegöl Kent Müzesinin kuruluşundan bu yana 170’inci sergisi olma özelliğini taşıyor.

ROMA VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT TARİHİ YAPILARDAN ESİNLENİLEREK HAZIRLANDI

Sergi açılışı Perşembe günü 14.00’da Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü temsilcileri, kurum öğretmenleri ve öğrencileri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Sergiyle ilgili bilgi veren Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Seramik Bölümü Öğretmeni Fatma Kaçar, “Burada izleyeceğimiz eserler Roma ve Osmanlı dönemine ait Bursa’daki tarihi yapılarda bulunan kapılar ve kapı tokmaklarından esinlenerek hazırlandı. Osmanlıda kapıların ve tokmak çeşitlerinin farklı anlamları var. Bu bir kültür” dedi.

KAPI TOKMAKLARI ANADOLU'NUN YAŞAM TARZINI YANSITIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise kapı tokmakları ve halkalarının sanat tarihimizde önemli bir yere sahip olan kıymetli kültür mirası olduğuna dikkat çekti. Geleneksel Anadolu evlerinin kapı tokmaklarının işlevsel bir amaca hizmet etmenin yanında Anadolu'nun yaşam tarzını, sanat zevkini ve zanaat inceliklerini de yansıttığını kaydeden Başkan Taban, “Kapı, tüm dünyada olduğu gibi Anadolu evinde de önemli bir ögedir. Ailenin sosyal ve kültürel kimliğini belirler. Tokmaklar da aynı şekilde içeride yaşayan topluluğun sosyal durumunu simgeler. Bursa Olgunlaştırma Enstitüsü atölyelerinde 18. ve 19. Yüzyıllara ait Bursa bölgesi kapı tokmakları ve desenlerinden yola çıkılarak seramik ve tiffany vitray teknikleri kullanılarak şekillendirilen özgün tasarımlar oluşturuldu. Açılışını yaptığımız sergi 1 ay boyunca Kent Müzemizde açık olacak. Bu vesileyle sergi eserlerinin ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu. Konuşmalar sonrası sergi açılışı gerçekleştirildi, ardından misafirler sergiyi gezerek eserleri ilgiyle inceledi.